В Костромской области автоинспекторы оказали содействие водителю большегруза, попавшего в сложную ситуацию на трассе.

Вечером 20 декабря в ходе несения службы на участке федеральной трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Судиславском районе инспектор ДПС лейтенант полиции Иван Адеев получил сообщение о том, что водитель большегруза, следуя на минимальной скорости, создал затор.