В трех населенных пунктах Молдовы проходят выборы

В трех населенных пунктов Молдовы 12 июня проходят местные выборы. Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в селе Глинжены Фалештского района, коммуне Гетлово Оргеевского района и селе Застынка Сорокского района сегодня выбирают мэра.
В трех населенных пунктов Молдовы 12 июня проходят местные выборы. Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в селе Глинжены Фалештского района, коммуне Гетлово Оргеевского района и селе Застынка Сорокского района сегодня выбирают мэра.
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