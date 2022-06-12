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В трех населенных пунктах Молдовы проходят выборы

В трех населенных пунктах Молдовы проходят выборы

В трех населенных пунктов Молдовы 12 июня проходят местные выборы. Как сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), в селе Глинжены Фалештского района, коммуне Гетлово Оргеевского района и селе Застынка Сорокского района сегодня выбирают мэра.

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