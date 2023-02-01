ISW из США: ВС Украины могут отступить из Бахмута из-за неприемлемых потерь военнослужащих

Институт изучения войны (ISW) из США в своем новом отчете предполагает, что командование ВСУ может предпочесть отступить из Бахмута (Артемовска), из-за колоссальных потерь, сообщает "Московский Комсомолец".
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