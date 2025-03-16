В России для разных отходов будут использовать баки определенных цветов

В России обновились правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующее постановление приняло правительство РФ, сообщило в telegram-канале Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
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