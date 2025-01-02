У коллективного Запада, подсчитывающего баланс побед и поражений в противостоянии с Россией в ушедшем году, есть масса поводов для пессимизма: здесь и катастрофическая неудача по разрушению экономики нашей страны, и провал плана по «тотальным санкциям», которые по итогу походят на дуршлаг, и рост влияния России за пределами «волшебного сада», и превращение русской армии в самые боеспособные вооруженные силы в мире.
Это страшное предательство: русский народ стал разочарованием года
Комментарии
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Татьяна Курочкина
А нам как зомби пытаются ВНУШИТЬ КАЖДЫЙ РАЗ обратное ☝🏻‼️‼️‼️
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2 час.
uikka uikka
А Россия никому и не угрожала, просто не лезьте к нам, дайте спокойно жить и развиваться, харош тыкать палочкой медведя, он потерпит потерпит, пару раз отмахнется, а потом и психанет, и будет вам Ледовое побоище и Бородино и все что захотите...
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2 час.
Елена Верия
Мы - сами по себе, Запад - сам по себе! Дружбы никогда не получится... Это проверено ВЕ-КА-МИ!!!
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2 час.
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