Созданы полупрозрачные перовскитовые фотоэлементы с эффективностью 22,02%

Специалисты Корейского института энергетических исследований (KIER) представили полупрозрачный перовскитовый солнечный элемент с зарегистрированной эффективностью преобразования 21,68% и рекордной максимальной эффективностью 22,02%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии