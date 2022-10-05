Zefirka > Авто/Мото > Редкий Cadillac Seville с дизельным двигателем 1980 года выпуска Cadillac Seville 1980 года выпуска, а это значит, что речь идет о втором поколении, ставшим первым, на который попытались устанавливать дизельный двигатель.