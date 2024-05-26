Steak Lovers
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Steak Lovers

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Самые нежные сырники. Показываем как сделать их творожными, а не мучными

Самые нежные сырники. Показываем как сделать их творожными, а не мучными

Обычно для сырников используется мука, чтобы они лучше держали форму и не распадались при жарке. Но при этом мука делает сырники менее нежными, что вносит отличие в их вкус по сравнению с теми, что подают в ресторанах.

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