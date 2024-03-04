Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ФРГ не закончена денацификация. Пока Запад паникует, президент России Владимир Путин ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
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