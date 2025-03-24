7 заблуждений о «Титанике», которые до сих пор бытуют среди обывателей

Гибель «Титаника» является едва ли не самым известным в истории человечества кораблекрушением. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все сто с лишним лет после катастрофы эта история активно расследуется журналистами и освещается в искусстве.
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