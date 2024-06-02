Промышленность в апреле: клевок не отменил растущий тренд

Оценка промышленной динамики в апреле, обнародованная Росстатом, достаточно оптимистична: прирост выпуска в годовой оценке, к апрелю 2023-го, составил 3,9%, а в целом за первые четыре месяца года и того больше — 5,2%.
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