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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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  • lady lyudmila
    Во как ! Кто хочет заработать ?Крым, море, раско...
  • Ливень
    ещё бы качество хотя бы в хосте поплелось за ростом...Крым показывает м...

Незабываемый отдых с выгодой: акции отеля Riviera Sunrise Resort & SPA в бархатный сезон

Незабываемый отдых с выгодой: акции отеля Riviera Sunrise Resort & SPA в бархатный сезон

Бархатный сезон в Крыму – один из самых благоприятных периодов для отдыха. К тому же, ещё и выгодный! Отель Riviera Sunrise Resort & SPA 5* в Алуште подготовил для «осенних» туристов целый ряд акционных предложений.

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