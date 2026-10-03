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Пять человек найдены погибшими после пожара на Краснозаводском химзаводе

Пять человек найдены погибшими после пожара на Краснозаводском химзаводе

В подмосковном Краснозаводске при разборе завалов после пожара на территории химического завода обнаружены пятеро погибших.

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