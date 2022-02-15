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Глава Госсовета Италии Фраттини призвал политически укрепить нормандский формат

Глава Госсовета Италии Фраттини призвал политически укрепить нормандский формат

РИМ, 15 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. "Нормандский формат" необходимо укрепить политически, все его участники должны иметь больше политической воли, заявил в интервью РИА Новости председатель Государственного совета Италии Франко Фраттини.

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