Правоохранители начали ознакомление с делом о похищении школьницы

Фигуранты дела о похищении девятилетней девочки в Смоленске начали ознакомление с материалами. Наталья Луговская отказывается давать показания, а с делом скончавшегося Сергея Грищенкова знакомятся его мать и адвокат.
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