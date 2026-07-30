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Царьград

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Правоохранители начали ознакомление с делом о похищении школьницы

Правоохранители начали ознакомление с делом о похищении школьницы

Фигуранты дела о похищении девятилетней девочки в Смоленске начали ознакомление с материалами. Наталья Луговская отказывается давать показания, а с делом скончавшегося Сергея Грищенкова знакомятся его мать и адвокат.

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