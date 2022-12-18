Закон, порядок, государство

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"Намотало прямо на столб": "душераздирающие" кадры ДТП в центре Владивостока

"Намотало прямо на столб": "душераздирающие" кадры ДТП в центре Владивостока

Утром 18 декабря произошло серьезное ДТП. Как рассказали в telegram — канале svodka_25 (18+), авария случилась в районе улицы Алеутская, 57, Водитель Infiniti не справился с управлением и снес столб уличного освещения.

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