"Намотало прямо на столб": "душераздирающие" кадры ДТП в центре Владивостока

Утром 18 декабря произошло серьезное ДТП. Как рассказали в telegram — канале svodka_25 (18+), авария случилась в районе улицы Алеутская, 57, Водитель Infiniti не справился с управлением и снес столб уличного освещения.
Популярные статьи
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
- Штраф 1 500 рублей придет водителям уже 19 декабря, если заметят эту вещь
- В Козельском соединении РВСН провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку
Свежие комментарии