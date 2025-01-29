Лидер скинхедов осужден за призывы к терактам в военкоматах Новосибирска

Евгений Бреславский — заядлый преступник, лидер движения скинхедов «Новосибирск скинхед юнити». Первый срок получил в 2017 году за распространение наркотиков, Советский районный суд отправил его в колонию строгого режима ИК-18.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии