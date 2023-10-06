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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде 6 октября в Подмосковье

МЧС предупредило о сильном ветре и дожде 6 октября в Подмосковье

Жителей Подмосковья предупредили об ухудшении погоды в течение дня 6 октября. С 12 до 21 часа по региону ожидают усиление северо-западного ветра с порывами до 16-20 метров в секунду и местами сильный дождь.

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