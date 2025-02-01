Столкнувшийся с самолетом вертолет над Вашингтоном работал как «такси для генералов»

WSJ: Столкнувшийся с самолетом вертолет Black Hawk служил «такси» для ВИП-персон Военный вертолет Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines в небе над Вашингтоном недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана, принадлежал авиационной бригаде, отвечающей за перевозку важных персон и обеспечение бесперебойной работы правительства.