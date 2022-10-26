Военное обозрение

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Польский депутат назвал причину, по которой Европа может отказаться от оказания помощи Киеву

Польский депутат назвал причину, по которой Европа может отказаться от оказания помощи Киеву

Президенты Польши и Украины Экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Коваль, ныне являющийся депутатом Сейма (парламента) Польши, представил собственную версию причин, по которым западные страны могут отказаться от предоставления помощи Украине или же существенно её сократить.

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