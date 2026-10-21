Чистая прибыль бывшей «Данон Россия», ныне «Логика молока», в 2025 году выросла до 19,8 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем в последний полный год под контролем французской Danone.
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