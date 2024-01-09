Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Развитие здравоохранения, высокое качество медицины — это приоритет для Москвы В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о проектах в сфере здравоохранения, которые уже действуют в столице.
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