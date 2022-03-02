Приморье продолжает подготовку к международным спортивным играм "Дети Азии"

Приморье продолжает подготовку к международным спортивным играм "Дети Азии"

Приморье готовится к проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в плановом режиме. В настоящее время обновляются спортивные объекты, которые задействуют во время соревнований.

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