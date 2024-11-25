ПВО ликвидировали четыре украинских БПЛА в Ростовской области

Пострадавших и разрушений нет Средствами ПВО ликвидированы четыре беспилотника на территории Ростовской области, пострадавшие и разрушения отсутствуют, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии