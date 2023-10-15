В сентябре снова побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане

В прошедшем сентябре в очередной раз побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане. Как сообщает Управление Росреестра по республике, больше всего покупатели были заинтересованы в приобретении земельных участков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии