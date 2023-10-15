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В сентябре снова побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане

В сентябре снова побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане

В прошедшем сентябре в очередной раз побит рекорд по спросу на недвижимость в Татарстане. Как сообщает Управление Росреестра по республике, больше всего покупатели были заинтересованы в приобретении земельных участков.

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