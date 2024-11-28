Столичными оперативниками задержаны подозреваемые в совершении серии краж из частных домовладений в Новой Москве

Оперативниками Управления уголовного розыска московского главка совместно с коллегами из ОУР УВД по ТиНАО, МО МВД России «Красносельское», МО МВД России «Куриловское» при поддержке Росгвардии задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищениях из домовладений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Танкисты из группировки войск «Восток» захватили у солдат ВСУ бронетранспортер М-113 прямо с передовой
- В Курской области военные инженеры группировки войск «Север» выполняют задачи по обеспечению безопасности российских войск и гражданского населения
- Военнослужащие балтийского флота выполнили учебные стрельбы из зенитных установок
Свежие комментарии