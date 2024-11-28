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Закон, порядок, государство

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Столичными оперативниками задержаны подозреваемые в совершении серии краж из частных домовладений в Новой Москве

Оперативниками Управления уголовного розыска московского главка совместно с коллегами из ОУР УВД по ТиНАО, МО МВД России «Красносельское», МО МВД России «Куриловское» при поддержке Росгвардии задержаны двое мужчин, подозреваемых в хищениях из домовладений.

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