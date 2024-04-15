Чин Великого освящения и Божественная литургия прошли в храме на Анадырском проезде

В четвертую неделю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, 14 апреля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение храма Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровском и Божественную литургию в нем.