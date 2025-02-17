Депутат Милонов предложил ввести бесплатный проезд для беременных женщин

В России необходимо ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию документа.
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