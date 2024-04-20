Праздники и запреты недели с 22 по 28 апреля 2024 года Елена ГалицкаяНа неделе с 22 по 28 апреля в российском народном календаре отмечается серия праздников, каждый из которых известен своими уникальными традициями и обрядами.
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