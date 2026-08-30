ВСУ нанесли удар по Белгороду, есть пострадавшие

Украинские войска нанесли удар по Белгороду, по предварительным данным, есть пострадавшие. Об этом 30 августа сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
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