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Герин о новом контракте Хьюза: «Я уверен в успехе. У нас отличные отношения с Куинном и его агентом. Все идет хорошо, просто много лишнего шума от подкастеров и всяких блогеров»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказался о ситуации с новым контрактом защитника Куинна Хьюза .

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