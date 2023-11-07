Hürriyet: Фидан упрекнул Блинкена в создании проблем из-за позиции США по Газе

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном упрекнул Соединенные Штаты в создании проблем из-за позиции Вашингтона по сектору Газа.
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