Захарова: Запад использует русофобию в качестве политического давления

t.me/МИД России Западные страны с помощью русофобии оказывают политическое давление для подмены понятий и попыток фальсифицировать итоги Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии