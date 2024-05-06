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Гранатометчики уничтожили несколько машин и "вскрыли" блиндажи ВСУ

Гранатометчики уничтожили несколько машин и "вскрыли" блиндажи ВСУ

скриншот видео Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили несколько единиц легкобронированной техники и "вскрыли" блиндажи ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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