Гранатометчики уничтожили несколько машин и "вскрыли" блиндажи ВСУ

скриншот видео Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили несколько единиц легкобронированной техники и "вскрыли" блиндажи ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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