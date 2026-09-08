Лавров заявил, что не жалеет о фразе про «дебилов»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не жалеет о фразе про «дебилов», которую он произнес в 2015 году на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Песков заявил о г...
- ЭЛ Роспотребнадзор з...
- Каллас заявила, ч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым