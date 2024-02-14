Nikkei обновляет исторические максимумы на торгах вторника

Японский индекс Nikkei 225 возглавил рост сессии вторника с результатом 2,89%. Инвесторы не реагировали на негатив обнаруженного статистикой подъема оптовой инфляции и сумели обновить 34-х летний максимум в течение сессии.
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