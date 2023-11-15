Поправки в закон о КРТ решают часть проблем. А часть — нет

Госдума рассматривает законопроект, принятие которого позволит лучше защитить права и интересы граждан при комплексном развитии территорий, а Минстрой предлагает новую меру поддержки застройщикам, работающим в этом сегменте.
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