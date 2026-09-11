Для любителей конспирологии: в США скрывали данные о качестве воздуха после терактов 11 сентября

Власти Нью-Йорка десятилетиями скрывали правду о токсичном воздухе после терактов 11 сентября. Администрация города опубликовала более 170 тысяч страниц архивных документов, которые проливают свет на события осени 2001 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Призыв Каллас в о...
- Призыв Каллас в о...
- В Евросоюзе захот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым