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Русская весна

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Для любителей конспирологии: в США скрывали данные о качестве воздуха после терактов 11 сентября

Для любителей конспирологии: в США скрывали данные о качестве воздуха после терактов 11 сентября

Власти Нью-Йорка десятилетиями скрывали правду о токсичном воздухе после терактов 11 сентября. Администрация города опубликовала более 170 тысяч страниц архивных документов, которые проливают свет на события осени 2001 года.

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