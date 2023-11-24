Петербургский вестник: церемония награждения Where To Eat, новый сет в Bourgeois Bohemians и десятилетие Four Seasons Lion Palace

Where To Eat в Санкт-Петербурге прошла феерично, весело и четко по таймингу. Новый сет от братьев Гребенщиковых можно назвать вершиной шести лет работы, а празднование юбилея отеля запомнилось пятизвездочной роскошью и пятизвездочными эмоциямиНа прошлой неделе гастрономический фокус переместился в Санкт-Петербург.