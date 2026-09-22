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Царьград

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Ларри Джонсон: США могут принудить Киев к миру, но им не хватает воли

Ларри Джонсон: США могут принудить Киев к миру, но им не хватает воли

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон способен принудить Киев к миру, но для этого ему не хватает политической воли.

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