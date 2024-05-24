Начало строительства спортивного комплекса в Володарске в рамках национального проекта "Жилье и городская среда"

В Володарске началось строительство спортивного комплекса стоимостью 25 миллионов рублей. Это один из проектов программы "Жилье и городская среда", старт которой был дан президентом России Владимиром Путиным.
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