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Списанный российский космонавт Андрей Бабкин написал письмо Путину

Списанный российский космонавт Андрей Бабкин написал письмо Путину

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин, который не полетел в космос для съемок в фильме "Вызов" и был уволен с должности из-за насморка в 2024 году, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов, чтобы те оценили состояние его здоровья .

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