Списанный российский космонавт Андрей Бабкин написал письмо Путину

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин, который не полетел в космос для съемок в фильме "Вызов" и был уволен с должности из-за насморка в 2024 году, написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой привлечь независимых экспертов, чтобы те оценили состояние его здоровья .