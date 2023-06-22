Военное обозрение

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Нацистская директива по разграблению СССР и уничтожению десятков миллионов советских граждан впервые полностью опубликована на русском языке

Нацистская директива по разграблению СССР и уничтожению десятков миллионов советских граждан впервые полностью опубликована на русском языке

Сегодня, в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, годовщину вторжения немецко-фашистских войск на территорию Советского Союза, впервые на русском языке опубликован так называемый план Бакке.

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