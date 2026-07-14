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Antarctic Science: цвет «кровавого» водопада в Антарктиде связан с процессом окисления

Antarctic Science: цвет «кровавого» водопада в Антарктиде связан с процессом окисления

Свежие научные данные пролили свет на происхождение «кровавого» водопада в Антарктиде. Этот природный объект был обнаружен австралийским геологом Гриффитом Тейлором еще в 1911 году, однако до настоящего времени он оставался малоизученным, сообщил MIR24.

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