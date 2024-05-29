Детский сад заплатит более 300 тысяч рублей за драку своих воспитанников

Родители добились компенсации за сломанные руки ребёнка.Стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя о взыскании расходов на лечение ребёнка и компенсации морального вреда.
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