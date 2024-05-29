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Царьград

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  • No Name
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  • Терехов Олег
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Детский сад заплатит более 300 тысяч рублей за драку своих воспитанников

Детский сад заплатит более 300 тысяч рублей за драку своих воспитанников

Родители добились компенсации за сломанные руки ребёнка.Стало известно, что Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местного жителя о взыскании расходов на лечение ребёнка и компенсации морального вреда.

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