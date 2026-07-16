Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 922 подписчика

Мейксин: более 4 млн петербуржцев смогут участвовать в выборах

Мейксин: более 4 млн петербуржцев смогут участвовать в выборах

В Петербурге стало известно, сколько человек обладают избирательным правом на 1 июля этого года. По подсчетам председателя комиссии Максима Мейксина, в выборах смогут участвовать более 4 млн местных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии