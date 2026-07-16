Мейксин: более 4 млн петербуржцев смогут участвовать в выборах

В Петербурге стало известно, сколько человек обладают избирательным правом на 1 июля этого года. По подсчетам председателя комиссии Максима Мейксина, в выборах смогут участвовать более 4 млн местных жителей.
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