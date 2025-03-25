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Царьград

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"Прожёг жизнь": Как в России отреагировали на освобождение Михаила Ефремова

"Прожёг жизнь": Как в России отреагировали на освобождение Михаила Ефремова

Актёр Михаил Ефремов будет освобождён из колонии в Белгородской области 9 апреля. Суд удовлетворил ходатайство актёра об условно-досрочном освобождении.

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