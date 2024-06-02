НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи», «Аталанты» и других клубов в рамках дела о фиктивном приросте капитала

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport, прокуратура Рима направила документы своим коллегам в Милане относительно «Интера», в Модене – относительно «Сассуоло», в Бергамо – относительно «Аталанты», а также документы относительно «Наполи».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх