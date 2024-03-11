Церемония разделения ключа электронного голосования в Москве пройдет 14 марта

Хранителей ключей в этом году будет пять Как сообщил Артем Костырко, начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы, в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах президента России в Москве будет разделен 14 марта в 12:00.