Самдураквиноват?!

Есть ли женская солидарность?! И даже если это жена и любовница мужа.Могут ли быть они солидарны в своих действиях против мужа\любовника?! А может быть даже и подружатся.
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