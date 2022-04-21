Приколисты

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Самдураквиноват?!

Самдураквиноват?!

 Есть ли женская солидарность?! И даже если это жена и любовница мужа.Могут ли быть они солидарны в своих действиях против мужа\любовника?! А может быть даже и подружатся.

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